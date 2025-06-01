Натякнув на участь Києва: Путін прокоментував вибухи на залізницях Курщини й Брянщини

Напередодні другого раунду прямих переговорів у Стамбулі 2 червня на території Росії сталася низка інцидентів на залізниці. Владімір Путін назвав падіння мостів і потягів "безумовно терористичним актом" і натякнув на причетність України.

Про це російський диктатор заявив у середу, 4 червня, під час наради з урядом, передає 24 Канал. Через великі втрати на фронті Київ нібито "зриває переговори та чинить терористичний тиск на Росію, вимагаючи перемир'я".

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Путін заявив про тероризм на залізниці

Спершу офіційна представниця слідчого комітету країни-агресорки Світлана Петренко повідомила, що події з підривами на залізниці в Брянській і Курській областях кваліфіковано як теракт. За фактами відкрили кримінальні справи.

Тепер ситуацію прокоментував Путін, який заявив – рішення щодо вчинення цих злочинів ухвалювали нібито "на політичному рівні" в Україні. Диктатора не дивує те, що під час так званих збройних конфліктів "всюди й завжди" страждають цивільні, однак події в Брянській області він називає "цілеспрямованим ударом".

Ба більше, російський президент згадав про міжнародні норми, аби класифікувати інциденти на залізниці як "тероризм".

Усі злочини, які були скоєні щодо цивільних осіб, зокрема жінок і дітей, напередодні чергового раунду запропонованих нами мирних переговорів у Стамбулі, були, безумовно, спрямовані на зрив переговорного процесу,

– переконує Путін.

У такий спосіб він дійшов висновків, що "нелегітимний режим у Києві" буцімто поступово перероджується в терористичну організацію. Не забув диктатор і про так званих спонсорів, які стають "поплічниками терористів".

Саме це Кремль використовує як аргумент своєї відмови від перемир'я.

Що сталося напередодні переговорів