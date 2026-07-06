Ворог атакував Запоріжжя: під ударом опинилися АЗС, є поранені

У Запоріжжі вранці 5 липня пролунали вибухи під час атаки російських ударних безпілотників. Під ворожим ударом опинилася АЗС.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Дивіться також Основний напрямок удару – Київ: у Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки

Що відомо про атаку на Запоріжжя?

Спочатку очільник ОВА попередив мешканців регіону про загрозу застосування ворожих дронів. Однак вже за 20 хвилин він повідомив про вибухи в області.

Пізніше Іван Федоров уточнив, що під ударом опинилися автозаправні станції в Запоріжжі.

Є поранені – під ударом ворога АЗС у Запоріжжі. Від ранку росіяни атакують автозаправочні станції в обласному центрі. За попередньою інформацією, внаслідок одного з ударів постраждали три людини,

– повідомив він.

Наразі на місцях російських ударів працюють екстрені служби. Інформація про наслідки атаки, стан постраждалих та можливі руйнування уточнюється.

Зауважимо, що в області досі існує небезпека повторних атак. 24 Канал закликає місцевих жителів до відбою повітряної тривоги залишатися в безпечних місцях.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, це далеко не перший удар по АЗС за останні декілька днів. Зокрема, російські війська ввечері 4 липня атакували Суми ударним безпілотником. Під ударом опинилася одна з автозаправних станцій міста, де після влучання спалахнула масштабна пожежа.

За попередньою інформацією, постраждали троє жінок віком 20, 47 та 55 років. Медики надали їм необхідну допомогу. Після обстеження лікарі відпустили всіх потерпілих на амбулаторне лікування.

А 5 липня російські війська завдали удару по автозаправній станції в Ізюмі на Харківщині. Внаслідок атаки загинув 19-річний оператор, ще четверо працівниць отримали поранення. За попередніми даними, окупанти застосували РСЗВ "Торнадо-С", зруйнувавши будівлі АЗС і пошкодивши сім автомобілів

Крім того, 6 липня ворожий дрон влучив у автозаправну станцію, розташовану в Київському районі міста Харків. Терехов наголосив, що наразі фахівці встановлюють усі обставини атаки та оцінюють її наслідки. Незадовго до удару Повітряні сили України попереджали про рух російських ударних безпілотників у регіоні.