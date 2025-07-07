Приліт по будівлі університету в Запоріжжі: в ОВА показали моторошне фото

Уранці понеділка, 7 липня, Росія вкотре атакувала Україну ударними безпілотниками. Зокрема, вибухи пролунали в Запоріжжі – влучання зафіксовано в будівлю місцевого університету.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова. Посадовець опублікував відповідні фото наслідків.

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Що відомо про атаку

За словами Федорова, росіяни завдали 6 ударів дронами. Пошкоджено житлові будинки, будівлю університету та підприємства обласного центру.

Унаслідок атаки противника постраждало щонайменше 10 людей.

Наслідки ворожого удару по Запоріжжю: дивіться фото

Нагадаємо, повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили ще о 09:29. Близько 10:01 у Повітряних силах ЗСУ попередили про рух ворожих БпЛА в напрямку Запоріжжя. У регіоні працювали сили ППО.

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