Росіяни знову атакували "Епіцентр" у Запоріжжі, а також промислове підприємство

Російські війська атакували Запоріжжя вночі 15 серпня ударними безпілотниками. Поцілили у торговий центр та промислове підприємство.

Внаслідок удару спалахнула пожежа. Наслідки обстрілу, описані Запорізькою ОВА, передає 24 Канал.

Що відомо про обстріл Запоріжжя 15 серпня та його наслідки?

Російські війська атакували Запоріжжя ударними БпЛА серед ночі 15 серпня. Як написав у соціальних мережах начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, дрони поцілили у торгівельний центр та промислове підприємство.

Внаслідок удару на території комерційного об'єкта спалахнула пожежа. Наразі влада встановлює точні масштаби руйнувань та перевіряє інформацію щодо можливих постраждалих.

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Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото ОВА

З опублікованих фото з місця російського обстрілу видно, що удару зазнав знову "Епіцентр". Попередня атака на такий самий об'єкт у Запоріжжі відбулася геть недавно, 12 серпня.

Представниця компанії Юлія Чудновець тоді зазначала, що комплекс був повністю перебудований у 2021 році. "Зробили сучасний торговий центр. Красивий. Великий. Наповнений життям. Один із тих, якими ми справді пишалися. І сьогодні його немає", – розповіла вона.