У центрі Мелітополя зранку було гучно: у місті прогримів вибух

На тимчасово окупованих територіях не перестає розквітати "бавовна". Близько 7 ранку у центрі Мелітополя прогримів одиночний вибух.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Вибух був один

Мер тимчасово окупованого міста підкреслив, що вибух був один і чули його лише мешканці центральної частини Мелітополя. Наразі деталі щодо вибуху з'ясовують.

О 7 ранку був один вибух, одиничний вибух в центрі міста. Наразі уточнюємо деталі. Не всі мешканці, не всіх районів міста його чули. А саме центр міста,

– сказав він.

Також Іван Федоров підкреслив, що сьогодні Мелітополь – це "таке військове місто, де концентрація рашистських військових більша, ніж цивільних мешканців, і вони постійно приїжджають". А відтак він припустив, що, скоріш за все, щось вибухнуло саме у ворогів.

Гучно було напередодні й у Бердянську

Мер Мелітополя підкреслив, що "ліквідація окупантів продовжується не лише в Мелітополі, а й на всій запорізькій лінії фронту". Зокрема, він згадав й Бердянськ, де вчора прогриміли потужні вибухи на одній з баз відпочинку. За його словами, ця база була уже давно захоплена ворожими військами, тож там розміщувалася велика кількість і живої сили, і військової техніки росіян.

Що цікаво, спочатку ворог у своїх телеграм-каналах розповідав про те, що цей вибух – це робота ППО. Але потім від мешканців почала з'являтися зруйнована вщент ця база відпочинку без декількох поверхів,

– розповів Іван Федоров.

Однак не Бердянськом єдиним. За словами Федорова, на Запорізькому напрямку російські загарбники щодня зазнають втрат. Відтак досить суттєва кількість окупантів більше ніколи не зможе воювати проти наших ЗСУ.

Однак Іван Федоров підкреслив, що такі втрати серед росіян не означають, що вони втікають з українських земель. "Це навпаки означає, що вони привозять нове і нове гарматне м'ясо на тимчасово окуповану Запорізьку область, саме на Запорізьку лінію фронту. Але їхня ліквідація точно продовжується", – наголосив мер тимчасово окупованого Мелітополя.