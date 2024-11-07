Серія вибухів у Запоріжжі та області: ворог запустив авіабомби

Росіяни вкотре атакують українські міста керованими авіабомбами, завдаючи ударів по цивільному населенню. Сьогодні було гучно й у Запоріжжі та області.

Там прогриміли вибухи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

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На Запоріжжі чули вибухи

Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили о 14:04. Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Пізніше уточнили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією в напрямку Запоріжжя.

Вищевказану інформацію зазначали й моніторингові канали. Вже о 14:18 Іван Федоров повідомив про вибухи у Запорізькій області. За кілька хвилин гучно було й у місті. Спершу про це написали місцеві телеграм-канали, а потім підтвердили кореспонденти Суспільного.

У Запоріжжі пролунали звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– йдеться у повідомленні журналістів.

О 14:25 оприлюднили інформацію про повторні вибухи, які чули у Запоріжжі. Наразі жодних деталей стосовно ймовірних наслідків ворожої атаки не повідомляли. Вочевидь подробиці місцева влада уточнить згодом.

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