Вибухи поблизу Житомира: поліція встановила причину

У селі Березина поблизу Житомира 2 липня сталося два вибухи. Поліція встановила, що причиною стала діяльність підпільного виробництва вибухівки.

Тоді внаслідок інциденту загинули двоє людей, ще понад 80 отримали поранення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

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Яка причина вибухів

Ввечері 2 липня близько 18:00 поблизу траси Київ – Чоп сталися два потужні вибухи. За даними поліції, ще влітку 2024 року 60 річний мешканець Сумщини та чотири спільники організували підпільне виготовлення вибухових речовин.

Приміщення колишнього корівника, складу та вагової у селі облаштували для зберігання хімікатів та виготовлення вибухових пристроїв.

Їхнє виробництво функціонувало незаконно, без жодних дозвільних документів. Ба більше, поруч із житловими будинками населеного пункту.

Серед спільників був також 50-річний чоловік з освітою хіміка. Він розробляв рецептуру вибухівки та керував роботою. Його підлеглими були два працівники – 37-річний сум'янин та 41-річний мешканець Київщини.

Обидва робітники постійно проживали на території підприємства та виготовляли вибухівку, приймали доставлені хімічні компоненти, виконували інші роботи,

– йдеться в повідомленні.

Через порушення правил та норм виробництва, під час роботи в одному з приміщень сталося загоряння, яке призвело до детонації речовин.

За даними правоохоронців, загальна сума збитків перевищила 46 мільйонів гривень.