За останні 1,5 року – мінус третина: скільки арсеналів ГРАУ ще залишилось у Росії

На відстані всього 60 кілометрів від Москви у повітря злетіла велика база зберігання зброї – 51 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії. Це один із тих самих арсеналів ГРАУ, які Україна успішно атакувала торік.

Після перших трьох у 2024 році, тепер мова йде про чотири знищених об'єкти. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан в етері 24 Каналу зазначив, що таких складів у Росії залишилося відносно небагато.

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Скільки арсеналів ГРАУ ще є у Росії

За словами військового експерта, на території Росії існує до двох десятків арсеналів з таким статусом. За останні півтора року Україна вже знищила близько третини з них.

Знищений 22 квітня 51 арсенал ГРАУ став четвертим відомим об'єктом цього типу, який припинив своє існування після вибухів восени 2024 року на 23, 67 та 107 арсеналах.

Скільки саме боєприпасів зберігалося на момент вибуху на 51 арсеналі, що розташовувався поблизу міста Кіржач у Володимирській області, наразі достеменно невідомо.

Проєктна місткість цього об'єкта, який займає площу близько 3,5 квадратних кілометрів, становить до 264 тисяч тонн. Водночас у російських ЗМІ ще у 2009 році згадувалась цифра у 105 тисяч тонн. Реальні масштаби вибухів, імовірно, стануть відомі найближчими днями завдяки супутниковим знімкам.

Роман Світан припустив, що удару по арсеналу могли завдати безпілотники, запущені або з території України, або з самої Росії – об'єкт розташований більш ніж за 500 кілометрів від українського кордону.

Імовірно, там зберігалися ракети до реактивних систем залпового вогню С-300 та С-400, а також ракети "Точка-У". Хоча останні вважаються застарілими, Росія досі активно їх використовує. Окрім ракет, могли бути боєприпаси.

Це серйозна втрата для Росії: останні півтора місяця росіяни активно накопичували боєприпаси на складах, однак українським спеціалістам вдалося до них дістатися,

– підкреслив Роман Світан.

Також, за його словами, атаку могли здійснити як дальні засоби ураження, так і українські агенти або інформатори, які працювали на арсеналі під прикриттям.

Нагадаємо, торік, 24 серпня, було успішно атаковано склад боєприпасів у Воронезькій області, поблизу міста Острогозьк, де зберігалося близько 5000 тонн боєприпасів.

Також 20 березня цього року в місті Енгельс був знищений склад авіаційних боєприпасів, зокрема крилатих ракет. Проте ці об'єкти не належали до арсеналів ГРАУ.