Вибухотехніки Нацполіції зібрали колекцію "подарунків" від окупантів

Національна поліція України продовжує захищати безпеку держави, зокрема наших громадян. Вони знаходять "подарунки" від проросійських бойовиків.

Ворог активно "посипає" землю нашої держави боєприпасами. Однак працівники поліції цілодобово вилучає та знешкоджує їх.

Також читайте Правоохоронці проводять масштабні фільтраційні заходи для пошуку диверсантів

Українцям треба бути дуже обережними

Снаряди, які не здетонували, небезпечні для життя українців. Тому варто бути дуже уважними та обережними.

"Пильнуйте, повідомляйте про такі "презенти", наші хлопці одразу прийдуть на допомогу. Не дамо ворогу жодного шансу", – мовиться у повідомленні.

Росія залишає "подарунки": дивіться відео



Повний текст пубілкації:

Вибухотехніки Нацполіції зібрали колекцію "подарунків" з Росії. Усі поліцейські України стоять на захисті держави та безпеки громадян.

Попри обстріли, діяльність ворожих ДРГ, вибухотехніки Нацполіції в цілодобовому режимі вилучають та знешкоджують боєприпаси, якими ворог "посипає" нашу землю. Багато снарядів не здетонували, тож несуть небезпеку для здоров‘я і життя українців.

Будьмо уважними і обережними! Пильнуйте, повідомляйте про такі "презенти", наші хлопці одразу прийдуть на допомогу. Не дамо ворогу жодного шансу! Працюємо та захищаємо далі! Разом ми сила!

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.