Вичислили чергового актора, який начебто працював у Маріуполі і втік до Росії
1 квітня 2022 , 14:27Читать новость на русском
Джерело:MRPL.CITY
Росіяни продовжують створювати та поширювати різноманітні фейки. Тепер їх брехня стосується меткомбінату "Азовсталь".
Згідно з інформацією, в Росії взяли якогось актора, придумали йому ім'я та посаду.
Важливо Геноцид українського народу, – депутати з Маріуполя звернулися до світу з важливими закликами
Для того, щоб представити його "азовстальцем", який хоче вступити до лав убивць.
Фейк російських ЗМІ / Фото телеграм
Працівники "Азовсталі" підтвердили, що людина з таким ім'ям та прізвищем ніколи у них не працювала на жодному з активів.
"Азовсталь" буде лише українською, бо наші "азовстальці" – українці, які люблять і пишаються своєю Україною", – зазначили у повідомленні.
Зверніть увагу – у Маріуполі росіяни знищили реабілітаційний центр для дітей: дивіться відео