Від +11 на Півночі до +22 в Центрі: прогноз погоди на 9 квітня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у суботу, 9 квітня, буде по-весняному теплою майже в усіх областях. Прохолодне повітряна прогнозують лише на Півночі.
Максимально повітря прогріється у Вінницькій області. Там синоптики обіцяють +20...+22 градусів.
Раніше На Драгобраті у Карпатах випало понад 2 метри снігу
В інших центральних, північних та східних областях також буде сонячно та тепло. Лише в Одесі стовпчики термометрів коливатимуться у межах +13...+15 градусів.
Свіжим та прохолодним повітря буде й у Києві – +12...+14 градусів. Також прогнозують дощ і вдень, і вночі. Південний вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.
У яких містах також падатиме дощ
- Ужгород;
- Львів;
- Луцьк;
- Рівне;
- Тернопіль;
- Івано-Франківськ;
- Житомир;
- Київ;
- Чернігів;
- Суми;
- Вінниця;
- Чернівці;
- Хмельницький;
- Чернівці.
У північних областях синоптики обіцяють лише +11...+13 градусів. У західних буде дещо тепліше – +13...+15 градусів. Вітер рухатиметься у північно-західному напрямку.
Прогноз погоди у містах України 9 квітня
Ужгород – +12...+14
Львів – +12...+14
Івано-Франківськ – +14...+16
Тернопіль – +13...+15
Чернівці – +15...+17
Хмельницький – +15...+17
Луцьк – +11...+13
Рівне – +13...+15
Житомир – +14...+16
Вінниця – +20...+22
Одеса – +13...+15
Миколаїв – +19...+21
Херсон – +19...+21
Сімферополь – +19...+21
Кропивницький – +19...+21
Черкаси – +19...+21
Чернігів – +11...+13
Суми – +12...+14
Полтава – +18...+20
Дніпро – +19...+21
Запоріжжя – +18...+20
Донецьк – +17...+19
Луганськ – +18...+20
Харків – +18...+20
Київ – +12...+14
Прогноз погоди на 9 квітня / Карта Укргідрометцентру