Від +11 на Півночі до +22 в Центрі: прогноз погоди на 9 квітня

8 квітня 2022 , 15:43
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у суботу, 9 квітня, буде по-весняному теплою майже в усіх областях. Прохолодне повітряна прогнозують лише на Півночі.

Максимально повітря прогріється у Вінницькій області. Там синоптики обіцяють +20...+22 градусів.

Раніше На Драгобраті у Карпатах випало понад 2 метри снігу

В інших центральних, північних та східних областях також буде сонячно та тепло. Лише в Одесі стовпчики термометрів коливатимуться у межах +13...+15 градусів.

Свіжим та прохолодним повітря буде й у Києві – +12...+14 градусів. Також прогнозують дощ і вдень, і вночі. Південний вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

У яких містах також падатиме дощ

  • Ужгород;
  • Львів;
  • Луцьк;
  • Рівне;
  • Тернопіль;
  • Івано-Франківськ;
  • Житомир;
  • Київ;
  • Чернігів;
  • Суми;
  • Вінниця;
  • Чернівці;
  • Хмельницький;
  • Чернівці.

У північних областях синоптики обіцяють лише +11...+13 градусів. У західних буде дещо тепліше – +13...+15 градусів. Вітер рухатиметься у північно-західному напрямку.

Прогноз погоди у містах України 9 квітня

Ужгород – +12...+14

Львів – +12...+14

Івано-Франківськ – +14...+16

Тернопіль – +13...+15

Чернівці – +15...+17

Хмельницький – +15...+17

Луцьк – +11...+13

Рівне – +13...+15

Житомир – +14...+16

Вінниця – +20...+22

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +19...+21

Херсон – +19...+21

Сімферополь – +19...+21

Кропивницький – +19...+21

Черкаси – +19...+21

Чернігів – +11...+13

Суми – +12...+14

Полтава – +18...+20

Дніпро – +19...+21

Запоріжжя – +18...+20

Донецьк – +17...+19

Луганськ – +18...+20

Харків – +18...+20

Київ – +12...+14


Прогноз погоди на 9 квітня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Софія Мінджоса