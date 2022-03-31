Від 8,5 мільярдів доларів, – у Мінагрополітики оцінили збитки від війни

Повномасштабна війна, яку розпочала Росія, вже принесла Україні серйозні економічні втрати. Від нереалізованого експорту сільгоспродукції ми втратили щонайменше півтора мільярда доларів.

На територіях, де є бойові дії, втрачені посіви, сільгосптехніка, елеваторні потужності. Про це розповів Тарас Висоцький заступник міністра аграрної політики.

Важливо Збитки України через російське вторгнення перевищили трильйон доларів

За попередніми оцінками, втрати сягають від 8,5 мільярдів доларів.

Яка ситуація з посівною

Висоцький розповів, що цьогоріч посівна розпочалась одночасно фактично по всій території країни.

Сіяти ранні культури почали з цього тижня. Вже посіяно близько 400 тисяч гектарів. Це навіть на 10% більше, ніж цього періоду минулого року.

До речі – Окупанти змушують фермерів на Херсонщині сіяти, а хліб планують вивезти у Росію, – Братчук: