Від архітектури безпеки лишились уламки, – виступ Зеленського перед парламентом Естонії

Президент Володимир Зеленський виступив перед парламентом Естонії 13 квітня. Глава держави наголосив: та система базпеки, яка існувала раніше, не спрацювала, адже міжнародні організації не здатні зупинити вторгнення Росії.

Зеленський зауважив, що ані ООН, ані ОБСЄ не здатні спинити Росію, повідомляє 24 канал. Хоча саме для цього ці організації і створювались.

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Жодна організація не дає впевненості, що захист буде реальним

Від глобальної архітектури безпеки зараз хіба що залишились уламки, такі ж руїни, як і від українських міст, розбомблених російськими ракетами та авіацією,

– сказав президент України.

На думку Зеленського, жодна організація не дає зараз впевненості, що вона дає гарантії захисту від масштабного нападу Росії. Це вперше за багато років підіймають питання загрози застосування хімічної та ядерної зброї. Російські пропагандисти, керуючись темниками, обговорюють можливість захопити всі сусідні країни.

Пропагандисти привчають російську аудиторію до війни

Вони привчають російську аудиторію до того, що війна проти сусідів, – це нібито норма,

– додав Зеленський.

Президент розповів про пів мільйона депортованих в Росію українців, яких перевозять у віддалені регіони. Проти України застосовують усі види авіабомб, серед яких – фосфорні, заборонені міжнародним правом. Це очевидний терор проти мирного населення, сказав Зеленський.

Росія блокує намагання повернути мир в Європу

Росія користується своїми привілеями у міжнародних структурах, окупованим нею місцем постійного члена Радбезу ООН, щоб блокувати усі намагання принести мир в Європу,

– повідомив президент.

Російське керівництво, каже Зеленський, не вірить, що їх можна притягнути до відповідальності. У Москві розраховують на розкол європейців і те, що вони нададуть перевагу торгівлі над виживанням українського народу.

Зеленський подякував Естонії за відмову від російських енергоносіїв, підтримку у санкційній політиці та прийом переселенців з України.

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Треба зробити значно більше, – президент

Всім нам потрібно зробити значно більше, щоб зупинити занурення континенту у те зло, яке континент бачив у 1940-х роках. Не мають повторитись чорні сторінки історії,

– додав глава держави.

Зеленський закликав на рівні Євросоюзу знайти інструменти , аби зупинити війну та повернути українців додому. ЄС повинен використовувати свою силу: Росія не має отримувати жодних грошей. Єдиний на сьогодні інструмент примушення Москви до миру – це санкцій.

Треба блокувати всі російські банки

Зеленський закликав у новому санкційному пакеті блокувати всі російські банки. Потрібне ембарго на імпорт російської нафти. Глава держави запросив Естонію приєднатись до розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.

Президент зауважив, що приєднання України до ЄС – це не про економіку. Це питання збереження безпеки, свободи та демократії. Саме тому Україна має отримати статус кандидата у члени ЄС і треба думати про післявоєнне відновлення.

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