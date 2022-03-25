Від атак окупантів постраждали вже 59 культових споруд у 8 областях України
Джерело:Інтерфакс-Україна
Країна-агресорка продовжує цинічно нападати на міста України, руйнуючи цивільну інфраструктуру. З початку війни вже постраждали щонайменше 59 культових споруд у восьми областях країни.
Про це повідомляє Державна служба з етнополітики та свободи совісті.
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З 24 лютого постраждали вже щонайменше 59 споруд духовного значення у не менше восьми областях України: Київській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумській, Харківській та Чернігівській,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що переважна більшість із них – православні храми.
Крім того, руйнування зазнали мечеті, синагоги, протестантські церкви, релігійні освітні установи та важливі адміністративні будівлі релігійних організацій.Зверніть увагу! У відомстві підготували інтерактивну карту, яка дозволяє бачити всі постраждалі об'єкти.
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