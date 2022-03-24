Від Балтійського до Чорного морів: НАТО підсилює оборону

Єнс Столтенбрег заявив, що НАТО посилює оборону східного флангу. Таке рішення держави-члени схвалили на саміті Альянсу.

НАТО розмістить 4 бойові групи на східному фланзі. Про це генсек повідомив на брифінгу за підсумками саміту, пише 24 канал.

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У яких країнах розмістять війська

Румунії,

Болгарії,

Словаччині,

Угорщині.

Бойові групи розмістять на додаток до тих, що існують у Польщі та країнах Балтії. Так у нас буде 8 бойових груп від Балтійського моря до Чорного,

– сказав Столтенберг.

Він додав, що по всій Європі зараз є 100 тисяч американських військових. Водночас спільні міжнаціональні сили НАТО складають 40 тисяч, найбільше їх – на східному фланзі.

До теми дивіться відео про сподівання України від саміту НАТО: