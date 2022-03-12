Від банки консервацій як зброї і до подолання коронавірусу: жартівливий рейтинг рекордів України

12 березня 2022 , 09:33

Джерело:

телеграм-канал Сергія Братчука

Навіть у такій ситуації, в якій зараз опинилася Україна, потрібно звертати увагу на позитивні, дещо кумедні, новини. Адже так буде трохи легше впоратися морально, й продовжувати жити далі.

Щоб підбадьорити українців, в мережі ширять жартівливий рейтинг рекордів України. Він ще більше показує, яка у нас особлива країна.

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10 кумедних рекордів України

  1. Першими у світі побороли коронавірус, коли оголосили воєнний стан.
  2. Зробили вираз лайкою – всесвітнім антивоєнним гаслом!
  3. Перші у світі знищили суперсучасний військовий корабель артилерійською установкою "Град".
  4. Зібрали найбільші в історії людства санкції проти країни-агресорки!
  5. Приблизно за тиждень створили найбільшу в сучасній історії волонтерську мережу.
  6. Згуртували найбільшу в історії кількість російськомовних, що ненавидять Росію.
  7. Хто б міг подумати, що банка з консервації може стати зброєю. В Україні можливо все – у нас її використали як ППО (протиповітряна оборона).
  8. Першими у світі організували ромські партизанські загони.
  9. Розробили пароль, який всі знають, але вимовити можуть лише свої. Так, саме так, йдеться про "паляницю".
  10. Ну і дали найбільших у світі пізд*лей російській армії з часів Другої світової.

Зазначається, що список рекордів оновлюється щодня. Тож чекайте на свіженьку порцію!

Автор: Марта Касіянчук