Від бомбового нальоту у Чернігові зруйновано одну із насосних станцій з подачі води: є загиблі
14 березня 2022 , 13:11Читать новость на русском
Джерело:"Укрводоканалекологія"
14 березня у Чернігові від бомбового нальоту була зруйнована одна із насосних станцій з подачі води на місто.
Четверо людей внаслідок цього загинули. Це охоронець, працівник та двоє членів його родини.
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Інформацію підтвердив директор "Чернігівводоканалу" Сергій Малявко.
Попри втрати, "Чернігівводоканал" робить все можливе, щоб повноцінно відновити подачу води.
Зруйнована насосна станція / фото "Укрводоканалекології"
Російські окупанти сьогодні вночі, 14 березня, завдали удару по Чернігову. Ворог використав авіацію.