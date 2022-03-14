Від бомбового нальоту у Чернігові зруйновано одну із насосних станцій з подачі води: є загиблі

14 березня 2022 , 13:11
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Джерело:

"Укрводоканалекологія"

14 березня у Чернігові від бомбового нальоту була зруйнована одна із насосних станцій з подачі води на місто.

Четверо людей внаслідок цього загинули. Це охоронець, працівник та двоє членів його родини.

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Інформацію підтвердив директор "Чернігівводоканалу" Сергій Малявко.

Попри втрати, "Чернігівводоканал" робить все можливе, щоб повноцінно відновити подачу води.

Зруйнована насосна станція / фото "Укрводоканалекології"

Російські окупанти сьогодні вночі, 14 березня, завдали удару по Чернігову. Ворог використав авіацію. 

Автор: Марта Пономаренко