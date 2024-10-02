Є оптимістичний та песимістичний сценарії: чи зможе Росія вести війну у 2025 році

Росія не планує завершувати війну в Україні, адже збільшує оборонні витрати на 2025 рік. Втім, плани країни-агресора може зруйнувати економічна ситуація, яку Кремль намагається вберегти від краху.

Таку думку 24 Каналу висловив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Він назвав три сценарії – оптимістичний, реалістичний та песимістичний – для Росії з погляду її можливостей продовжувати так звану "сво".

Читайте також Коли Путін буде готовий до переговорів: російська опозиціонерка назвала сценарій

Від чого залежить, чи зможе Росія продовжувати війну

За оптимістичним сценарієм для Росії Саудівська Аравія не збільшуватиме видобуток нафти, що обіцяє зробити з 1 грудня. А також те, що Захід почне знімати санкції.

Іноді лунають заяви, мовляв, знизьмо тиск на Росію, адже санкції шкодять й країнам, які їх запроваджують. Росії буде вигідно, якщо країни піддадуться ідеї мінімізації санкцій, як це було з Калінінградом,

– мовив Ус.

Нагадаємо, санкції ЄС передбачали заборону постачання в Калінінград підсанкційних товарів, але потім дозволили ввезення товарів залізницею, а заборонили лише автошляхами.

Нормальний сценарій – якщо Саудівська Аравія все ж таки хоч й почне видобувати, але не так багато, а санкції залишаться такими як зараз й ніхто не буде їх посилювати.

Росія вже призвичаїлась до цієї ситуації, тому зможе існувати,

– зазначив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Суттєве збільшення Саудівською Аравією видобутку нафти вкрай негативно вплине на країну-агресора. За песимістичним сценарієм, Росію можуть викинути зі світового ринку нафти. Водночас посиляться санкції.

Крім того, все більше починають діяти вторинні санкції на країни, які мають контакти з Росією. Відповідно перед цими країнами буде вибір – або й далі контактувати з агресором, або припинити співпрацю та покращувати відносини з провідними економіками світу та фінансовими центрами на Заході.

До слова, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що до кінця 2025 або ж на початку 2026 року Владімір Путін намагатиметься закінчити війну в Україні. За його словами, вже влітку 2025 року в Росії розпочнуться серйозні проблеми в економіці та виникне необхідність мобілізації, яка може розхитати соціально-політичну ситуацію в країні-агресорці.