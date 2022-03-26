Від ефірів можуть загинути люди, – СБУ у Львові закликала ЗМІ не публікувати результати атак

Влада закликає не поширювати дані про місця обстрілів. Однак закордонні журналісти цим нехтують і навіть ведуть прямі трансляції вибухів.

Про це заявила представниця Служби безпеки України на брифінгу після обстрілу Львова 26 березня. Вона заявила, що журналістам наполегливо не рекомендують робити фото й відеофіксацію.

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"У нас є мирне населення. Від ваших ефірів та публікацій можуть загинути люди. Ви корегуєте вогонь ворога. Не допустіть смертей мирного населення", – сказали у СБУ.

Шпигунство й держзрада

Наголосили, що дії іноземних ЗМІ можуть підпадати під 114 статтю як шпигунство, а публікації українських журналістів під 111 статтю – державна зрада. Це через те, що ворог отримує інформацію.

Дуже прошу – не транслюйте те, що розгромили, куди летить снаряд,

– сказали в СБУ.

Брифінг після атаки на Львів: дивіться відео