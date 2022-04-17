Від Харкова до Чугуєва з траси вже прибрали 30 понівечених військових і цивільних авто

Заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що комунальники Харкова здійснюють санітарне очищення вулиць.

За його словами наразі триває постійна робота з відновлення у Чугуєві.

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Відомо, що там вже відремонтували частину водопровідних мереж, відбуваються планові ремонтні роботи на котельні, приводять до ладу будинки, що постраждали від бойових дій.

З траси M-03 від Харкова до звільненого Чугуєва вивезли 30 одиниць понівеченого військового та цивільного транспорту,

– повідомив Кирило Тимошенко.

"Дороги Харківщини – це стратегічні логістичні маршрути для доставки гуманітарних вантажів", – додав Тимошенко.

Він зазначив, що дорожники регулярно проводять аварійний ремонт автошляхів у містах влучання ворожої артилерії.

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