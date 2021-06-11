Від корупції Київ врятує розподіл посад, повноважень і чітка стратегія розвитку, – Забуранна

Столична влада повинна звернути увагу на керівників комунальних підприємств і департаментів, які наразі потрапили в поле зору правоохоронців через прояви корупції.

Про це під час пресконференції "Два роки реформ" розповіла голова київського осередку "Слуги народу" Леся Забуранна.

Від прояву корупційних чинників Київ врятує дві речі: чітка стратегія і план дій розвитку і розуміння того, що ми хочемо зробити в Києві. Ми з командою сформували цей план відповідно до очікувань киян. А друге – розподіл посад, через що сьогодні відсутня транспарентність бюджетування, визначення пріоритетних напрямків розвитку міста,

– пояснила Забуранна.

Голова київського осередку "Слуги народу" додала, що владу потрібно використовувати на користь киян. Задля цього генеральний план міста, який досі не затвердили, має відповідати потребам не так званих стейкхолдерів чи представників різних еліт, а людей. У такому разі вдасться збалансувати питання розвитку інфраструктури, будівництва, збереження рекреаційних зон.

"Маючи достатній бюджет міста, ми не вирішуємо ці питання, а лише бачимо поглиблення кризи і щодо транспорту, і щодо екології в місті. Пригадайте завод "Енергія". Він забезпечує теплом цілий житловий масив, але водночас він формує і велику кількість викидів. Сьогодні влада міста повинна сприяти програмам реінвестування підприємств, аби вони могли зменшити свою токсичність для довкілля. В цьому році ми ініціювали процес виділення коштів на реконструкцію заводу "Енергія". Цим опікується Фонд регіонального розвитку", – сказала народна депутатка Забуранна.

Також вона навела приклад, як у столиці змінюється динаміка виконання тих чи інших проєктів, коли в ситуацію втручається особисто президент Володимир Зеленський. Адже за його ініціативи підрядники розконсервували роботу над розв'язками Дарницького мосту. А ще Подільський мостовий перехід, станції метрополітену, мережа водоканалу і низка інших інфраструктурних об'єктів, які стали хронічними проблемами столиці і без підтримки державної влади Київ їх не подолає.

Під час пресконференції зазначили, що столиця зможе повернути євроінтеграційний вектор розвитку шляхом активної позиції київської громади, яку готові підтримати "Слуги народу".