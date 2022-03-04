Від кожного вибуху починає трусити, – очевидиця обстрілу у Харкові розповіла моторошні подробиці
Російські окупанти уночі продовжували нещадно бомбити Харків, перетворюючи його ледь не в руїни. Безліч простих людей залишилися без домівок.
Очевидиця обстрілу у Харкові розповіла моторошні подробиці
Очевидиця обстрілу в Харкові розповіла журналістам 24 каналу про те, як усе відбувалось. Вона винаймала квартиру в одному з районів міста, де навіть немає жодного військового об'єкта. Але її двір прилетіла ворожа ракета.
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"Було дуже страшно", – зі сльозами на очах зізналась вона.
Після цього все змінилось – жінка навіть почала заїкатися, хоча раніше такого не було. Навіть з'явилися проблеми зі слухом.
Не могла вибратися з квартири
Вона навіть не може навіть пригадати, о котрій годині це сталося, оскільки перестала орієнтуватися в часі останні дні. Згадує лише, що почало дуже сильно трусити будинок. Від вибухів почала осипатися штукатурка. Від потужної хвилі вибилось вікно.
Потім у вікні я побачила багато вогню і як вибухає ринок Барабашово (найбільший в Україні – 24 канал),
– розповіла вона.
Уже в паніці вона почала збиратися, шукати документи. Але не могла одразу покинути квартиру.
"У мене горів коридор і були заблоковані двері. Я не могла вибратися. Було багато диму, нічим було дихати", – згадує жінка.
Небайдужі сусіди, які вибігли раніше, почули її крики з вікна, і почали гасити вогонь просто пляшками води.
"Я бачила тільки двох сусідів, більше нікого не бачила, а вони там точно були. Я знаю. Я з ними спілкувалась за день до цього. Ми разом ховалися в коридорах – там товсті стіни", – додала постраждала від ворожих обстрілів.
Зараз від кожного вибуху, який я чую, мене починає дуже сильно трусити зсередини. Я не можу заспокоїтись,
– поділилась вона.
Її дім тепер майже повністю зруйновано з 8 по 12 поверхи.
Про росіян
"Це просто тварини, які брешуть, що ми самі себе бомбимо і повинні були здатися з самого початку. Якого біса ми повинні здаватися? Це наша країна, а вони сюди прийшли. Їх ніхто не кликав. Я не розумію, за що..."
Зруйнований будинок у Харкові / Фото 24 каналу, Анна Черненко
Наслідки вибухів / Фото 24 каналу, Анна Черненко
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