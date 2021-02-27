Більший за Київ: від льодовика в Антарктиді відколовся гігантський айсберг – фото, відео

В Антарктиді від шельфового льодовика Бранта відколовся величезний айсберг. Він настільки великий, що перевищує площу деяких європейських країн.

Вчені назвали відкол айсберга досить рідкісним та захоплюючим явищем. Вони зазначили, що не один рік спостерігали за льодовиком Бранта.

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Що відомо про айсберг

Його площа становить 1 270 квадратних кілометрів, а товщина – 150 метрів. Розлам стався трохи більше ніж за 20 кілометрів від британської дослідницької станції "Галлей". На щастя, на той момент на станції нікого не було. Відкол айсберга чекали вже давно, тож, заздалегідь обмежили роботу британської антарктичної служби на льодовику.

Дослідники вперше виявили великі тріщини в льодах цієї частини Антарктиди 10 років тому. Відтоді британські науковці ведуть моніторинг цього району на випадок події, що таки відбулася 26 лютого.



Розлам неподалік британської дослідницької станції "Галлей" / Фото bas.ac.uk

Вчені у захваті

Професор геології Адріан Лакман зауважив, що відкол великих частин шельфових льодовиків Антарктики –абсолютно нормальна частина їх процесів.

Однак великі відколи, подібні до того, який стався на шельфовому льодовику Бранта, залишаються досить рідкісними та захоплюючими,

– сказав Лакман.

Він також додав, що оскільки за останні 5 років в системі шельфового льодовика Брант активно розвивалися 3 довгих розломи, вчені очікували, що "станеться щось вражаюче".

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Розлом на шельфовому льодовику Бранта / Фото bas.ac.uk