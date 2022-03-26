Ракетні удари росіян по місту Львів – це спроба налякати українців і дипломатів, – Єрмак

В той час, як у Польщі виступав президент США Джо Байден, російські ракети атакували Львів. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що це спроба налякати українців та дипломатів.

За його словами, від Львова також 80 кілометрів до кордону з НАТО.

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"Слухали виступ президента США Джозефа Байден в Жешуві. Від Львова до Жешува – 170 кілометрів, і 80 кілометрів до кордону з НАТО", – написав Єрмак.



Це спроба налякати дипломатів

На думку Єрмака, ракетні удари росіян по місту Львів – це спроба налякати українців, дипломатів демократичних країн, які знаходяться в місті.

Україну точно не злякати такими злочинами росіян, а західним партнерам хочу вкотре сказати – закрийте небо, покажіть силу – таку, як показує українська армія в боротьбі з російською,

– написав Єрмак.

Додамо, що ввечері 26 березня російські загарбники за 3 години двічі обстріляли Львів. Внаслідок атаки житлові будинки не постраждали, лише інфраструктура. Очільник Львівської ОДА Максим Козицький каже, що біля міста пролунали три потужних вибухи зі сторони Кривчиць. Внаслідок обстрілів виникли пожежі.

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