Побиті ЗСУ російські окупанти продовжують відступати з території України. Знову зустрічатися з українськими героями залишки російської армії не хочуть.

Укранським захисникам вдалося очистити Київську область від російських окупантів. Ворог продовжує відведення своїх військ, які зазнали шалених втрат після зустрічі із ЗСУ.

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Відведення через Сумську область

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, росіяни виводять з України підрозділи 2 загальновійськової армії Центрального воєнного округу Росії. Ці сили ворога діяли у напрямку Броварів.

Забезпечення відходу цих підрозділів покладене на батальйонно-тактичну групу 1-ї танкової армії Західного воєнного округу.

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