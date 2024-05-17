Від НПЗ до підстанцій: СБУ та ГУР атакували важливі цілі у Криму та на узбережжі Чорного моря

Дрони Служби безпеки України та Головного управління розвідки атакували низку об'єктів на території Росії та тимчасово окупованого Криму. Під ударом опинилися морський порт, НПЗ та підстанція.

Про це повідомляють джерела 24 Каналу. До слова, лише в одному Новоросійську місцеві жителів нарахували понад 30 вибухів, а в мережі бідкалися, що нібито "порт підірвали".

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Які об'єкти опинилися під атакою

Ніч проти 17 травня була дуже спекотною для російських військово-логістичних об'єктів, розташованих в Криму та на російському узбережжі Чорного моря. За інформацією наших джерел, СБУ та ГУР спільно запалили "бавовну" у Севастопольській бухті.

Так, дрони Головного управління розвідки відпрацювали по морському порту Новоросійська, а СБУ – по Туапсинському Нафтопереробному заводу. Наслідком успішної роботи стали:

Потужні вибухи Севастопольській бухті. Окрім того, під ударом опинилася електропідстанція "Севастопольська", через що відбулися відключення електроенергії.

У Новоросійську потужні вибухи пролунали поблизу нафтового термінала та на залізничній станції.

Дрони СБУ вже вдруге атакували Туапсинський НПЗ, який росіяни, до слова, саме почали відновлювати. Вочевидь, після нової атаки окупантам доведеться знову починати ремонт.

Сьогоднішня спецоперація довела, що росіяни не здатні захистити свої основні морські бази в Севастополі та Новоросійську. Все, що їм залишається, – ховати військові кораблі у глибині портів за цивільними суднами. Про домінування Чорноморського флоту росіяни можуть забути. Українська "бавовна" знайде їх всюди!

– зазначило поінформоване джерело.

Інші джерела у розвідці додали, що ціллю комплексної операції СБУ та ГУР стали кораблі та інші плавзасоби Чорноморського флоту Росії у місцях їхнього базування, зокрема у Севастополі та Новоросійську. Водночас внаслідок роботи ППО та засобів РЕБ ворога було уражено також інші об'єкти.

До слова, як говорять джерела, усі дрони, застосовані під час операції, були українського виробництва.

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