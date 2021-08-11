Від отриманого на Донбасі поранення помер український захисник Олексій Кайданович

11 серпня 2021 , 14:49
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Джерело:

фейсбук Надії Залевської

В госпіталі 10 серпня помер 30-річний Олексій Кайданович. Чоловік служив у 54-му розвідувальному батальйоні й раніше отримав поранення на Донбасі.

Про це повідомила глава Броніковської територіальної громади Надія Залевська. Відомо, що український боєць був жителем села Федорівка, яке належить до цього ОТГ в Житомирській області.

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У бійця залишилися дружина, падчерка та 6-річний син. 

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