Від отриманого на Донбасі поранення помер український захисник Олексій Кайданович
11 серпня 2021 , 14:49Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Надії Залевської
В госпіталі 10 серпня помер 30-річний Олексій Кайданович. Чоловік служив у 54-му розвідувальному батальйоні й раніше отримав поранення на Донбасі.
Про це повідомила глава Броніковської територіальної громади Надія Залевська. Відомо, що український боєць був жителем села Федорівка, яке належить до цього ОТГ в Житомирській області.
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У бійця залишилися дружина, падчерка та 6-річний син.
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