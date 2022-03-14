Від падіння уламку ракети на Куренівці загинула людина, є поранені, – Кличко

Віталій Кличко розповів, що уламки ракет впали посеред дороги на київській Куренівці. На жаль, є жертви та поранені.

Мер Києва розповів, що уламки російської ракети впали на дорогу на Куренівці. Про це Кличко написав о 12:17 14 березня за Києвом.

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Через падіння уламків на Куренівці загинула людина

Буквально нещодавно (мовиться про 12:17 14 березня – 24 канал) уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. Одна людина загинула, шестеро поранених. Двох поранених забрала швидка,

– повідомив Кличко.

Мер додав, що повністю знищений тролейбус, який був без пасажирів.

"Повилітали шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків та комерційні приміщення на перших поверхах", – пояснив Кличко.

Додав, що станом на 12:17 14 березня рятувальники і бригади швидкої працюють на місці.

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