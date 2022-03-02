Від початку доби український кордон порушили до 30 ворожих літаків
2 березня 2022 , 19:00Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Генерального штабу ЗСУ
Генштаб ЗСУ повідомив, що від початку доби 2 березня український кордон порушили до 30 ворожих літаків. Переважно – з боку Білорусі.
У Генштабі ЗСУ розповіли, що ці літаки здійснили бомбардування цивільного населення. Російські окупанти порушили норми Міжнародного гуманітарного права.
Зауважте Під Крутами відбувся бій ЗСУ з російськими окупантами: ворог зазнав "приголомшливої поразки"
Ворог вдається до мародерства та вбивств місцевого населення.
За поточну добу до тридцяти бойових літаків порушили повітряний простір України, переважно з боку Білорусі, та здійснили бомбардування цивільного населення,
– мовиться у повідомленні.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.