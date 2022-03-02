Від початку доби український кордон порушили до 30 ворожих літаків

2 березня 2022 , 19:00
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Джерело:

фейсбук Генерального штабу ЗСУ

Генштаб ЗСУ повідомив, що від початку доби 2 березня український кордон порушили до 30 ворожих літаків. Переважно – з боку Білорусі.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що ці літаки здійснили бомбардування цивільного населення. Російські окупанти порушили норми Міжнародного гуманітарного права.

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Ворог вдається до мародерства та вбивств місцевого населення. 

За поточну добу до тридцяти бойових літаків порушили повітряний простір України, переважно з боку Білорусі, та здійснили бомбардування цивільного населення,
– мовиться у повідомленні.

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Автор: Мар'яна Бекало