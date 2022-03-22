Від початку масштабного вторгнення Росія вбила 124 цивільних на Луганщині

Росіяни від початку війни вбили 124 мирних жителі Луганської області. Поранень зазнали 103 людини.

За даними управління Верховного комісара ООН з прав людини, загалом в Україні втрати серед мирних перевищили 2 тисячі.

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Зафіксували 2 361 втрату серед цивільного населення в Україні. На жаль, є щонайменше 902 загиблих і 1459 поранених.

На жаль, ці цифри не остаточні. Світ має зупинити рашизм!

– наголосили в Луганській ОВА.

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