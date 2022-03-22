Від початку масштабного вторгнення Росія вбила 124 цивільних на Луганщині
22 березня 2022 , 08:33Читать новость на русском
Джерело:Луганська ОВА
Росіяни від початку війни вбили 124 мирних жителі Луганської області. Поранень зазнали 103 людини.
За даними управління Верховного комісара ООН з прав людини, загалом в Україні втрати серед мирних перевищили 2 тисячі.
Важливо Окупанти обстріляли Рубіжне: під завалами будинків та школи можуть бути діти
Зафіксували 2 361 втрату серед цивільного населення в Україні. На жаль, є щонайменше 902 загиблих і 1459 поранених.
На жаль, ці цифри не остаточні. Світ має зупинити рашизм!
– наголосили в Луганській ОВА.
Чому росіяни хочуть убивати | Цимбалюк LIVE: