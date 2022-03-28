Від початку повномасштабної війни в Україні загинули 143 дитини

За період, відколи Росія напала на Україну, загинули 143 українських дітей. Такі дані наводить омбудсменка Людмила Денісова.

Вона посилається на інформацію від Єдиного реєстру досудових розслідувань. Окрім цього, постраждали 216 дітей.

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Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії,

– пояснює Денісова.

У Офісі генпрокурора повідомили, що найбільше постраждало дітей у Київській області – 67. Також у Харківській – 49, Донецькій – 53, Чернігівській – 38, Миколаївський – 30, Луганській – 27, Запорізькій – 21, Херсонській – 24, столиці – 16, Житомирській – 15 та Сумській – 14.

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