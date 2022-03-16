Від початку російського вторгнення біженцями стали 1,5 мільйона дітей України

З часу повномасштабного наступу Росії на Україну біженцями стали 1,5 мільйона українських дітей. Мовиться про кількість за 20 днів війни.

Відповідні дані оприлюднив представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Джеймс Елдер. Про це він розвів 15 березня – на 20 день війни, яку Росія почала проти України.

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Орієнтовно 1,5 мільйона дітей вивезли з України

Щодня за останні 20 днів в Україні понад 70 тисяч дітей стають біженцями. Щохвилини з країни тікають 55 дітей,

– розповів Елдер.

В ЮНІСЕФ розповіли, що з моменту початку повномасштабного російського вторгнення, з 24 лютого, близько 1,5 мільйона дітей вимушено покинули Україну.

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