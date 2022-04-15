Від початку війни з Донбасу евакуювали понад 50 тисяч людей

В Україні продовжують евакуйовувати людей з "гарячих точок". Так, з території Донбасу від початку повномасштабної війни вдалося вивезти понад 50 тисяч мешканців.

Як зазначають у фейсбуці Операції Об'єднаних сил, більшість евакуйованих з Луганської області.

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Людей евакуйовують попри зриви гуманітарних коридорів

Так, від початку повномасштабної війни Росії проти України з території Донбасу вдалося вивезти понад 50 тисяч людей.

31 549 людей з Луганської області та

23 181 людину з Донецької області.

За попередню добу, 14 квітня, вдалося вивезти 283 людини. З Донецької області – Новогродівки та Вугледара – 58 мешканців, з яких 10 дітей. А от з Луганської області – Рубіжного, Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної, Кремінної та Гірського – 225 людей.

Зазначимо, що у п'ятницю, 15 квітня, запрацювали 9 гуманітарних коридорів. Про це зранку повідомила міністерка Ірина Верещук.

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