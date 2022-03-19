Від початку війни лише на Харківщині загинули понад дві сотні цивільних людей

19 березня 2022 , 03:22

Джерело:

фейсбук Сергія Болвінова

У поліції розповіли, що з початку повномасштабної війни на Харківщині загинуло понад дві сотні цивільних людей. На жаль, також окупанти забрали життя у більш ніж 10 дітей.

Відповідну інформацію станом на 18 годину 18 березня оприлюднив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов. Про жертв війни поліцейський розповів на 23 день війни, яку Росія почала проти України.

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У Харківській області від 24 лютого 2022 року загинули:

  • 263 цивільних особи;
  • 14 дітей. 

На жаль, окрім цього, тільки за останню добу, 18 березня, у області загинуло 13 дорослих та 1 дитина. 


У поліції назвали кількість мирних жертв на Харківщині / Інфографіка з фейсбуку Сергія Болвінова

Як минула ніч у Харкові 18 березня – дивіться відео

 

Автор: Діана Квасневська