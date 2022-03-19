Від початку війни лише на Харківщині загинули понад дві сотні цивільних людей
19 березня 2022 , 03:22
Джерело:фейсбук Сергія Болвінова
У поліції розповіли, що з початку повномасштабної війни на Харківщині загинуло понад дві сотні цивільних людей. На жаль, також окупанти забрали життя у більш ніж 10 дітей.
Відповідну інформацію станом на 18 годину 18 березня оприлюднив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов. Про жертв війни поліцейський розповів на 23 день війни, яку Росія почала проти України.
Важливо У Харкові російські окупанти вбили вже 500 мирних мешканців
На Харківщині через атаки ворога загинули понад 200 мирних людей
У Харківській області від 24 лютого 2022 року загинули:
- 263 цивільних особи;
- 14 дітей.
На жаль, окрім цього, тільки за останню добу, 18 березня, у області загинуло 13 дорослих та 1 дитина.
У поліції назвали кількість мирних жертв на Харківщині / Інфографіка з фейсбуку Сергія Болвінова
Як минула ніч у Харкові 18 березня – дивіться відео