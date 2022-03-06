Від початку війни понад 350 мирних українців загинули, 700 – поранені, – ООН

Від початку нахабного вторгнення росіяни вбили 351 мирного українця, 707 – поранили. Ці дані наводить управління Верховного комісара ООН з прав людини. Однак вони враховують жертви лише до 4 березня.

У Донецькій і Луганській областях зафіксували 471 випадок загибелі або поранення. Зокрема, 355 – на підконтрольній Україні території, 116 – на окупованій.

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Статистика в інших регіонах

В інших областях України було 265 загиблих та 322 поранених. Мовиться про Київ, Черкаську, Чернігівську, Харківську, Херсонську, Київську, Одеську, Сумську, Запорізьку та Житомирську області. Крім того, загинули 28 дітей, поранили – 64.

Більшість цивільних загинула через застосування вибухової зброї з широкою зоною ураження. Зокрема, обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні і авіа удари.

Реальні цифри значно вищі

В ООН визнають, що реальні цифри значно вищі. Річ у тім, що інформація з місць, де тривають інтенсивні бойові дії, надходить із затримкою. Це стосується, наприклад, Волновахи.



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