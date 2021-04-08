Від початку війни на сході України загинули понад 200 нацгвардійців

Читать новость на русском

З 2014 року в Донецькій та Луганській областях загинули 230 бійців Нацгвардії України. З них 208 військових посмертно нагородили нагрудним знаком "За доблесну службу".

Джерело:

Національна гвардія України

У пресслужбі Національної гвардії опублікували інформацію про втрати військових за час російської агресії на сході України.

До слова Військові запустили прапор Нацгвардії над Донеччиною

Які дані оприлюднили в Нацгвардії

Національна гвардія втратила 230 воїнів, 914 нацгвардійців отримали поранення, а 13 – є зниклими безвісти,
– стверджують у пресслужбі.

До того ж бійців нагородили посмертно:

  • 208 військовослужбовців Нацгвардії, які загинули під час виконання службових обов’язків, посмертно нагородили нагрудним знаком "За доблесну службу".
  • У 2020 році сержант Сергій Михальчук посмертно отримав звання "Герой України" з присвоєнням ордена "Золота зірка".
  • 5 бійців за увесь час російської агресії отримали звання "Герой України".

Попри це, у 2020 році 8 військових посмертно отримали звання "Почесний громадянин".

За всі роки на честь військових назвали 65 вулиць та провулків, відкрили 207 меморіальних дощок, 9 Алей пам'яті, три сквери, 35 меморіалів та 18 стел. Також 46 воїнів отримали звання "Почесного громадянина".

Коротко про Нацгвардію України

  • Це військове формування з правоохоронними функціями.
  • Нацгвардія входить до системи Міністерства внутрішніх справ.
  • Військові складають присягу.
  • Потрапляють служити за призовом чи за контрактом.
  • Детальніше про те, для чого потрібна Нацгвардія та кого захищають гвардійці можна прочитати у матеріалі.