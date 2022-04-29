Від початку вторгнення і до сьогодні: хроніки боротьби сталевих "азовців" за Маріуполь

Росіяни планували захопити Маріуполь за 3 дні. Полк "Азов" прийняв нерівний бій з переважаючими силами противника. Захисників міста вже прозвали сталевими.

Кількість угрупування ворога перевищувала 14 тисяч військовослужбовців. Окупанти мали багатотонні бомби та корабельну артилерію.

До теми На Донеччині тривають постійні обстріли, "Азовсталь" тримається

"Азов" завдав серйозних втрат окупантам

Так, "азовці" стали між ворогом і всією Україною. Від початку нападу Росії вони ліквідували:

За підтвердженою інформацією, 1157 живої сили противника. За непідтвердженими даними, ще 840 окупантів.

Санітарні втрати – 520 підтверджено (також 3150 – за непідтвердженими даними).

Крім того, воїни знищили багато ворожої техніки:

танки – 49 знищено та 29 пошкоджено;

БТР – 23 знищено, 24 пошкоджено;

БМП – 36 знищено, 24 пошкоджено;

БМД – 5 знищено;

Катер "Раптор" – 1 знищено;

СУ-25 – 1 пошкоджено;

ББМ "Тайфун" – 2 знищено, 2 пошкоджено;

"Тигр" – 3 знищено, 2 пошкоджено;

"Рись" – 2 знищено, 2 пошкоджено;

Вантажна техніка – 25 знищено, 8 пошкоджено.

Дивіться хроніки оборони Маріуполя:

Що зараз відбувається в Маріуполі

Ситуація в Маріуполі залишається дуже складною, місто в облозі вже другий місяць. Завдяки зусиллям українських оборонців досі тримається "Азовсталь". Там перебувають сотні цивільних та сотні поранених. Щодня росіяни завдають десятки ударів по заводу.

Україна вимагає від загарбників надати 2 гуманітарні коридори з Маріуполя: один – з "Азовсталі", інший – з самого міста.

Цікаво – Частина військ Росії відходить від Маріуполя, – Пентагон: