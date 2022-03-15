Від початку вторгнення в Україну російські війська випустили понад 950 ракет, – США

За словами високопоставленого чиновника з Пентагона, від початку вторгнення російські війська випустили понад 950 ракет по українських територіях. Але це не призвело до якихось загальних успіхів.

Також Пентагон повідомив журналістам, що станом на 15 березня і російські, і українські війська зберегли до 90% своєї бойової потужності. А проте, скажімо, до Києва росіяни геть не наблизилися.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 3 тижня війни

Кількість випущених Росією ракет наближається до тисячі

Сполучені Штати Америки наразі вбачають у ситуації в Україні хіба "відсутність прогресу російських сухопутних військ у досягненні своїх цілей". Про це повідомив ЗМІ представник Пентагона.

Однак у повітряних операціях масштаби значні. Загалом за період вторгнення в Україну Росія випустила вже 950 ракет по українських територіях. Питання, скільки цих ракет залишилося, Пентагон наразі не коментував.

Зауважимо, усю цю інформацію журналісти отримали у коментарях Пентагона щодо перельоту міністра оборони США Ллойда Остіна з Вашингтон до Брюсселя. Там відбудеться конференція міністрів оборони країн НАТО.

Відеопозитив: пряме влучання у танк окупантів