Від ранку ворог запустив по Україні понад 400 дронів: як відпрацювали сили ППО
- Росія 1 травня запустила по Україні 409 ударних дронів, з яких 250 були "Шахеди".
- Сили ППО України збили або подавили 388 дронів, зафіксовано влучання 16 дронів на 6 локаціях.
Від ранку 1 травня Росія запустила по Україні понад 400 ударних дронів. Сили ППО змогли збити основну кількість.
Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
Як відпрацювала ППО вдень 1 травня?
Росія атакувала Україну 409 ударними дронами вдень 1 травня. Це були "Шахеди", "Герані", "Італмас" та безпілотники нших типів.
Їх запускали з напрямків: Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – Росія, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 250 із них – "Шахеди".
За попередніми даними, станом на 15:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 388 ворожих БпЛА.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 16 дронів на 6 локаціях, а також паділля уламків на 11.
В Україні працює приватна ППО
До проєкту приватної ППО долучилися 24 компанії з різних областей України для захисту від ворожих дронів. Вона координована Повітряними Силами ЗСУ.
Зокрема у квітні на Харківщині приватна ППО вперше збила реактивний "Шахед", який летів зі швидкістю понад 400 кілометрів на годину.