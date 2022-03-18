Від Росії відвернувся весь світ – "нормальне життя" більше не повернеться

Дивне відчуття від листування з так званими "звичайними росіянами". Маю на увазі людей, які роблять вигляд, що не цікавляться політикою.

Що в голові у "звичайних росіян"

З подивом спостерігаю, що більшість жителів Російської Федерації, здається, ще не зрозуміли, наскільки після 24 лютого 2022 року все змінилося.

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Їм, звичайно, не подобається "спецоперація", але "вона, бог дасть, скоро закінчиться", і "все знову повернеться в норму". Та й взагалі – "все не так однозначно".

Зсередини інформаційного міхура, в якому існують "звичайні росіяни", не видно всієї глибини – висловимося культурно – ями, в яку звалив її "мудрий" вождь.

Час прозріти

Друзі, норма не повернеться. Ніколи. Те, що влаштував Путін, є непоправним.

Від Росії відвернувся весь, без перебільшення, весь світ. Останній бастіон нейтральності, Китай, тріщить і хитається, бачачи, що обіцяний бліцкриг провалився.

Попереду лише "країна – обложений табір", полювання на "п'яту колону" (склад якої постійно розширюватиметься), бідність і "залізна стіна".

Італійській страйк

Моя порада обслузі режиму – всякого роду силовикам, суддям, пропагандистам і стукачам. Не захоплюйтесь, не проявляйте запопадливості. Подумайте про своє майбутнє.

Через невеликий проміжок часу кожного завзятого запитають: "Навіщо ж ти виявився першим учнем, падлюко?".