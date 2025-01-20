Від сьогодні у США є лише дві статі – жіноча й чоловіча, – Трамп

Дональд Трамп офіційно став президентом США.. Під час своєї промови республіканець заявив, що від сьогодні є тільки дві статі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на промову Дональда Трампа.

47-й президент США розповів про перші укази. Наголосив, що на цьому тижні закінчить політику уряду, який соціально займається питаннями расового й іншого порядку. Заявив, що створять суспільство, яке не буде звертати увагу на колір шкіри людей, а на їхні заслуги.

Від сьогодні, і це буде офіційна політика нашої країни, що є тільки дві статі, – жіноча і чоловіча. У Сполучених Штатах тільки дві статі,

– наголосив Дональд Трамп.