Вибухнув автомобіль Nissan. Це сталось близько 09:00 напроти лікарні №16. В машині було двоє людей. Обоє загинули.

До теми Смертельний вибух автівки у Дніпрі: загинули 2 людей, правоохоронці кажуть про теракт

У поліції Дніпропетровської області припустили, що це міг бути теракт.

Пожежу ліквідували

На місце події одразу прибули надзвичайники та поліція. До 09:25 пожежу вдалось ліквідувати, повідомляє "Інформатор". Місце події обгородили задля безпеки, оскільки причина вибуху невідома. Поблизу авто припарковані й інші машини. Поки незрозуміло, чи отримали вони пошкодження.

Подробиці з'ясовують.

У Дніпрі у вересні вже був вибух в авто

У Соборному районі Дніпра 2 вересня трапився вибух в салоні автомобіля. Одна людина зазнала травм. Водія госпіталізували, але його життю нічого не загрожувало. Згодом у салоні знайшли залишки гранати.

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