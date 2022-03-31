Від завтра може початися велика торговельна війна з Росією, – Денисенко

Росія хоче, щоб крім газу та нафти весь експорт оплачувався тільки рублями. Мовиться зокрема про зерно, алюміній та інші метали.

Поки що ми стоїмо на межі великої торговельної війни світу із Росією й незрозуміло, чим вона закінчиться. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Актуально Путін наказав розривати угоди з країнами, які не платитимуть за газ рублями

"З завтрашнього дня (від 1 квітня – 24 канал) може розпочатись велика торговельна війна з Росією", – додав він.

При цьому наразі не зрозуміло, чи підуть європейці на такий шантаж Путіна. За словами Денисенко, наступні 10 днів будуть економічно визначальними для Європи. Найбільше треба спостерігати за діями компаній таких держав:

Німеччини;

Австрії;

Італійськими.

Як пояснив Денисенко, зважаючи на технологічні можливості, поставка газу в Європу зупинятиметься протягом 10 – 14 днів. Його неможливо зупинити моментально.

Вадим Денисенко про ситуацію з Росією: дивіться відео