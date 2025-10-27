Про це Олександр Лисак розповів УНІАН, інформує 24 Канал. Заява юриста Ігоря Коломойського – у матеріалі.

У чому суть справи?

Я, мені цікаво, я зараз хочу обговорити питання, а що з цими справами, які роками розслідуються і нічого не робиться? Наприклад, досліджували питання з Нацбанком інформацію, які у нас справи є, надання допомоги ПриватБанку з державного бюджету 5 мільярдів доларів, які потім Коломойський роздав як кредити,

– процитував Лисак слова Кравченка.

Адвокат Ігоря Коломойського розповів, що ці слова розійшлись по різних ЗМІ. Внаслідок цього склалось враження, що "всі винні – знайдені".

Лисак також зауважив, що бізнесмен на це відреагував "у притаманній собі манері". Він подав позов до суду, вимагаючи спростування. За словами адвоката, у відкликанні на позов сам Офіс Генерального прокурора заявляє, що генеральний прокурор не стверджував, що Ігор Коломойський вчиняв будь-які злочини.

Генеральний прокурор не стверджував про порушення позивачем норм законодавства, не вказував на нібито доведені обставини вчинення ним кримінальних правопорушень. Такі доводи позивача суперечать сенсу висловлювання генерального прокурора,

– цитують документ.

Там також зазначили, що "під час брифінгу генеральний прокурор не стверджував про винуватість Коломойського Ігоря Валерійовича у вчиненні будь-яких кримінальних правопорушень чи про наявність обвинувальних вироків стосовно нього".

Лисак наголосив, що таким чином прокуратура фактично визнає, що Ігор Коломойський не вчиняв жодних злочинів.

Він додав, що бізнесмен пояснив, коли конфлікт можна буде вважати вичерпаним. Для цього потрібно, щоб генеральний прокурор публічно озвучив вищевказані фрагменти відкликання Офісу Генерального прокурора.

"Цікаво, що раніше на звернення бізнесмена з проханням пояснити ситуацію прокуратура відповідала загальними фразами про "таємницю досудового розслідування" та "презумпцію невинуватості". Тепер же, коли справа дійшла до суду, ті ж самі принципи раптом набули конкретного змісту: винуватість не доведено, злочину не встановлено, твердження – не твердження. Тож маємо унікальний прецедент: Офіс Генерального прокурора визнав, що його керівник не мав на увазі того, що сказав", – сказав адвокат Коломойського.