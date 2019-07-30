Від психіатра до пауерліфтера: хто став депутатом Ради 9-го скликання

На цьогорічних виборах українців намагалися "купити" представниками з народу. Спортсмени, лікарі, викладачі – далеко не повний перелік складу парламенту ІХ скликання. Розповідаємо, представників яких професій можна зустріти серед новообраних депутатів.

Насправді, якщо придивитися, частина заявлених "народних" облич – не такі вже й нові. За невеликою кількістю людей не з політики стоять колишні депутати облрад та люди, які мали владу на місцях. Проте Рада ІХ скликання таки буде чи не найбільш "різношерстою".

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Серед "неполітиків" найбільше в новому парламенті підприємців, менеджерів великих компаній, юристів та економістів. Також представлено чимало військових, зокрема учасників ООС, та ІТ-фахівців. Ми "пройшлися" списками новообраних слуг народу, аби зрозуміти, хто з далеких від політики людей тепер засідатиме у ВР. Тож знайомтеся – нові народні депутати України.

Культура



Андрій Боблях, Олексій Леонов, Олександр Скічко

Андрій Боблях (округ №145, "Слуга народу")

Працює у студії "Doubleyou", представники якої займаються проведенням весіль, корпоративів, днів народжень. Втім, Боблях заперечує, коли ЗМІ називають його тамадою: "Я не тамада, а ведучий, між ними є різниця".

Олександр Скічко (округ №197, "Слуга народу")

Телеведучий, засновник продакшн-компанії "Stream Production". Був ведучим Євробачення-2017.

Микола Тищенко (округ №219, "Слуга народу")

Телеведучий та ресторатор. Здобув популярність завдяки проектам "Мастер-шеф", "Ревізор" та "Танці з зірками". Власник групи компаній мережі ресторанів "Наша карта". Майстер спорту з дзюдо, президент Асоціації пляжного волейболу Києва.

Роман Грищук (округ №222, "Слуга народу")

Керує студією "Мамахохотала", яка створює гумористичний контент. Проводить лекції з медіаграмотності, критичного мислення, підприємництва, комунікацій та командної роботи.

Олексій Леонов (округ №135, "Слуга народу")

Ресторатор, є співвласником мережі ресторанів "PIZZA&GRILL" і ресторану "SLOW PIGGY". Займався організацією різноманітних благодійних заходів для дитячих будинків, спортивно-масових заходів, фестивалів, турнірів, змагань.

Максим Ткаченко (№25 у списку партії "Слуга народу")

Продюсер, співзасновник, генеральний директор компанії "Квартал-Концерт" та Літній театр "Морвокзал". Концертний директор низки зірок українського шоу-бізнесу, співпродюсер гурту "Без Обмежень", а також продюсер шоу "Dinner Show Hotel Freedom".

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Валерій Стернійчук (№46 у списку партії "Слуга народу")

Завідувач будинку культури Підгайцівської сільської ради. Займається організацією загальноміських заходів, підтримкою талановитої молоді. Голова ГО "Волинський актив молоді".

Олександр Кабанов (№87 у списку партії "Слуга народу")

Сценарист Студії "Квартал 95".

Гео Лерос (№23 у списку партії "Слуга народу")

Режисер арт-проекту "Арт Юнайтед Юз". Художник, автор низки відомих київських муралів.

Павло Сушко (№28 у списку партії "Слуга народу")

Засновник та генеральний продюсер кінокомпанії "Prime Story Pictures". Зокрема, продюсував фільм "DZIDZIO Контрабас". Член Української кіноакадемії.

Володимир Воронов (№41 у списку партії "Слуга народу")

Засновник студії графічного і предметного дизайну "VoronovDesign". Автор і дизайнер проекту "Mr. Leader". Написав низку книг з мотивації та корпоративного лідерства.

Софія Федина (№5 у списку партії "Європейська солідарність")

Українська співачка та телеведуча, активна громадська діячка.

Юрій Корявченков (округ №33, "Слуга народу")

Актор студії "Квартал 95", більше відомий як "Юзік". Протягом тривалого часу був адміністративним продюсером та виконавчим директором студії.

Спорт



Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Жан Беленюк

Кирило Нестеренко (округ №26, "Слуга народу")

Майстер спорту з бадмінтону, директор з розвитку "Дніпрокомунтранс" і колишній очільник комісії з питань фізичної культури та спорту Харківської молодіжної міської ради.

Едуард Прощук (округ №85, "Слуга народу")

Президент Федерації вільної боротьби Івано-Франківської області, віце-президент Асоціації спортивної боротьби України, меценат і підприємець.

Ігор Копитін (округ №129, "Слуга народу")

Український підприємець, чемпіон Європи з рукопашного бою.

Артем Дмитрук (округ №133, "Слуга народу")

Чемпіон України з пауерліфтингу, власник спортклубу.

Жан Беленюк (№10 у списку партії "Слуга народу")

Спортсмен, борець греко-римського стилю.

Ольга Саладуха (№57 у списку партії "Слуга народу")

Легкоатлетка, заслужений майстер спорту України. Здобула золоту медаль Чемпіонату світу 2011 року та бронзову медаль Олімпійських ігор-2012.

Медицина



Максим Перебийніс, Мар'яна Безугла, Валерій Зуб

Вікторія Вагнєр (округ №183, "Слуга народу")

Головний лікар у комунальному закладі "Обласна лікарня відновного лікування" Херсонської обласної ради.

Валерій Зуб (округ №209, "Слуга народу")

Головний лікар КЛПЗ "Чернігівський обласний онкологічний диспансер", з травня 2019 після автономізації закладу – генеральний директор КНП "Чернігівський медичний центр сучасної онкології".

Максим Перебийніс (округ №212, "Слуга народу")

Завідуючий відділенням анестезіології та інтенсивної терапії в медичному центрі "Борис". Асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. Богомольця.

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Артем Дубнов (округ №213, "Слуга народу")

Лікар-стоматолог-хірург у ТОВ "Клініка Дубнової "СтоматологіЯ". Президент Всеукраїнської громадської організації "Асоціація імплантологів України".

Мар’яна Безугла (округ №217, "Слуга народу")

Працювала лікаркою в поліклініці, керівниця програми медичної реформи в Міноборони.

Єлізавета Богуцька (№95 у списку партії "Слуга народу")

Працювала лікаркою-психіатром у Сімферопольській обласній лікарні. Громадська активістка, дизайнерка, блогерка.

Оксана Дмитрієва (№106 у списку партії "Слуга народу")

Керівниця медичного закладу ТОВ "Статус Дент", головний лікар.

Освіта



Богдан Кицак, Любов Шпак, Анатолій Драбовський

Анатолій Драбовський (округ №12, "Слуга народу")

Ректор Вінницького кооперативного інституту, доктор економічних наук.

Богдан Кицак (округ №63, "Слуга народу")

Викладач історії у Бердичівському педагогічному коледжі.

Валерій Колюх (округ №92, "Слуга народу")

Викладач, професор кафедри політичних наук КНУ ім. Тараса Шевченка. Доктор політичних наук.

Сергій Колебошин (округ №140, "Слуга народу")

Вчитель фізики. Зокрема, викладав у Рішельєвському ліцеї Одеси та понад 10 років був директором однієї з найбільших сільських шкіл України.

Тетяна Рябуха (округ №157, "Слуга народу")

Вчителька початкових класів у Сумській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 10 та директорка оздоровчого табору "Зоряний" КП "Шляхрембуд" СМР.

Андрій Одарченко (округ №170, "Слуга народу")

Доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки Харківського державного університету харчування та торгівлі. Декан факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю.

Любов Шпак (округ №194, "Слуга народу")

Ректорка Східноєвропейського університету економіки та менеджменту, доктор економічних наук.

Олена Лис (округ №201, "Слуга народу")

Вчителька початкових класів НУШ у Чернівецькій гімназії №2 Чернівецької міської ради, СШ І ст. №35.

Ольга Коваль (№58 у списку партії "Слуга народу")

Доцентка Національного університету харчових технологій.

Юлія Овчиннікова (№84 у списку партії "Слуга народу")

Виконувачка обов’язків декана біологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Медіа



Олена Мошенець, Сергій Рахманін, Сергій Швець

Сергій Рахманін (№8 у списку партії "Голос")

Політичний журналіст, перший заступник головного редактора газети "Дзеркало тижня"

Дмитро Костюк (округ №65, "Слуга народу")

Журналіст телеканалу "Еспресо", історик.

Сергій Штепа (округ №77, "Слуга народу")

Професійний фотограф. Працював позаштатним журналістом та кореспондентом у друкованих виданнях, мав власну фотошколу.

Олександр Дубінський (округ №94, "Слуга народу")

Журналіст, креативний продюсер програм "Секретні матеріали", "Українські сенсації" та ведучий програми "Гроші" на телеканалі "1+1".

Ольга Василевська-Смаглюк (округ №96, "Слуга народу")

Спеціальна кореспондентка, журналістка-розслідувачка телеканалу "1+1".

Анастасія Ляшенко (округ №148, "Слуга народу")

Журналістка, головна редакторка газети "Наша спільна справа".

Сергій Швець (округ №214, "Слуга народу")

Тележурналіст, політичний оглядач на телеканалі "1+1".

Олександр Ткаченко (№9 у списку партії "Слуга народу")

Генеральний директор групи каналів "1+1 медіа", український журналіст, телеведучий та продюсер.

Олена Мошенець (№56 у списку партії "Слуга народу")

Шеф-редакторка бізнес/медіа бюро "ekonomika+", головна редакторка рейтингового видання "Топ-100. Рейтинги крупнейших", заступниця головного редактора регіональної редакції інформаційного порталу delo.ua.

Микита Потураєв (№97 у списку партії "Слуга народу")

Займав керівні посади у медіахолдингу "Star Light Media", був директором "Фокус Медіа". Раніше обіймав посаду першого заступника Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.