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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ

      Від психіатра до пауерліфтера: хто став депутатом Ради 9-го скликання

      6008 Читать новость на русском
      Хто "з народу" пройшов до Верховної Ради?
      Хто "з народу" пройшов до Верховної Ради? / 24 канал

      На цьогорічних виборах українців намагалися "купити" представниками з народу. Спортсмени, лікарі, викладачі – далеко не повний перелік складу парламенту ІХ скликання. Розповідаємо, представників яких професій можна зустріти серед новообраних депутатів.

      Насправді, якщо придивитися, частина заявлених "народних" облич – не такі вже й нові. За невеликою кількістю людей не з політики стоять колишні депутати облрад та люди, які мали владу на місцях. Проте Рада ІХ скликання таки буде чи не найбільш "різношерстою".

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      Серед "неполітиків" найбільше в новому парламенті підприємців, менеджерів великих компаній, юристів та економістів. Також представлено чимало військових, зокрема учасників ООС, та ІТ-фахівців. Ми "пройшлися" списками новообраних слуг народу, аби зрозуміти, хто з далеких від політики людей тепер засідатиме у ВР. Тож знайомтеся – нові народні депутати України.

      Культура

      Депутати
      Андрій Боблях, Олексій Леонов, Олександр Скічко

      Андрій Боблях (округ №145, "Слуга народу")
      Працює у студії "Doubleyou", представники якої займаються проведенням весіль, корпоративів, днів народжень. Втім, Боблях заперечує, коли ЗМІ називають його тамадою: "Я не тамада, а ведучий, між ними є різниця".

      Олександр Скічко (округ №197, "Слуга народу")
      Телеведучий, засновник продакшн-компанії "Stream Production". Був ведучим Євробачення-2017.

      Микола Тищенко (округ №219, "Слуга народу")
      Телеведучий та ресторатор. Здобув популярність завдяки проектам "Мастер-шеф", "Ревізор" та "Танці з зірками". Власник групи компаній мережі ресторанів "Наша карта". Майстер спорту з дзюдо, президент Асоціації пляжного волейболу Києва.

      Роман Грищук (округ №222, "Слуга народу")
      Керує студією "Мамахохотала", яка створює гумористичний контент. Проводить лекції з медіаграмотності, критичного мислення, підприємництва, комунікацій та командної роботи.

      Олексій Леонов (округ №135, "Слуга народу")
      Ресторатор, є співвласником мережі ресторанів "PIZZA&GRILL" і ресторану "SLOW PIGGY". Займався організацією різноманітних благодійних заходів для дитячих будинків, спортивно-масових заходів, фестивалів, турнірів, змагань.  

      Максим Ткаченко (№25 у списку партії "Слуга народу")
      Продюсер, співзасновник, генеральний директор компанії "Квартал-Концерт" та Літній театр "Морвокзал". Концертний директор низки зірок українського шоу-бізнесу, співпродюсер гурту "Без Обмежень", а також продюсер шоу "Dinner Show Hotel Freedom".

      Читайте також: З шоу-бізнесу в політику: які зірки проходять в Раду нового скликання і хто уже мав мандат 

      Валерій Стернійчук (№46 у списку партії "Слуга народу")
      Завідувач будинку культури Підгайцівської сільської ради. Займається організацією загальноміських заходів, підтримкою талановитої молоді. Голова ГО "Волинський актив молоді".

      Олександр Кабанов (№87 у списку партії "Слуга народу")
      Сценарист Студії "Квартал 95".

      Гео Лерос (№23 у списку партії "Слуга народу")
      Режисер арт-проекту "Арт Юнайтед Юз". Художник, автор низки відомих київських муралів.

      Павло Сушко (№28 у списку партії "Слуга народу")
      Засновник та генеральний продюсер кінокомпанії "Prime Story Pictures". Зокрема, продюсував фільм "DZIDZIO Контрабас". Член Української кіноакадемії. 

      Володимир Воронов (№41 у списку партії "Слуга народу")
      Засновник студії графічного і предметного дизайну "VoronovDesign". Автор і дизайнер проекту "Mr. Leader". Написав низку книг з мотивації та корпоративного лідерства.

      Софія Федина (№5 у списку партії "Європейська солідарність")
      Українська співачка та телеведуча, активна громадська діячка.  

      Юрій Корявченков (округ №33, "Слуга народу")
      Актор студії "Квартал 95", більше відомий як "Юзік". Протягом тривалого часу був адміністративним продюсером та виконавчим директором студії.

      Спорт

      Депутати
      Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Жан Беленюк

      Кирило Нестеренко (округ №26, "Слуга народу")
      Майстер спорту з бадмінтону, директор з розвитку "Дніпрокомунтранс" і колишній очільник комісії з питань фізичної культури та спорту Харківської молодіжної міської ради.

      Едуард Прощук (округ №85, "Слуга народу")
      Президент Федерації вільної боротьби Івано-Франківської області, віце-президент Асоціації спортивної боротьби України, меценат і підприємець.

      Ігор Копитін (округ №129, "Слуга народу")
      Український підприємець, чемпіон Європи з рукопашного бою.

      Артем Дмитрук (округ №133, "Слуга народу")
      Чемпіон України з пауерліфтингу, власник спортклубу.  

      Жан Беленюк (№10 у списку партії "Слуга народу")
      Спортсмен, борець греко-римського стилю.

      Ольга Саладуха (№57 у списку партії "Слуга народу")
      Легкоатлетка, заслужений майстер спорту України. Здобула золоту медаль Чемпіонату світу 2011 року та бронзову медаль Олімпійських ігор-2012.

      Медицина

      Депутати
      Максим Перебийніс, Мар'яна Безугла, Валерій Зуб

      Вікторія Вагнєр (округ №183, "Слуга народу")
      Головний лікар у комунальному закладі "Обласна лікарня відновного лікування" Херсонської обласної ради.

      Валерій Зуб (округ №209, "Слуга народу")
      Головний лікар КЛПЗ "Чернігівський обласний онкологічний диспансер", з травня 2019 після автономізації закладу – генеральний директор КНП "Чернігівський медичний центр сучасної онкології".

      Максим Перебийніс (округ №212, "Слуга народу")
      Завідуючий відділенням анестезіології та інтенсивної терапії в медичному центрі "Борис". Асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. Богомольця.

      Читайте також: Голос Путіна в Раді: хто з прихильників Росії пройшов до українського парламенту

      Артем Дубнов (округ №213, "Слуга народу")
      Лікар-стоматолог-хірург у ТОВ "Клініка Дубнової "СтоматологіЯ". Президент Всеукраїнської громадської організації "Асоціація імплантологів України".

      Мар’яна Безугла (округ №217, "Слуга народу")
      Працювала лікаркою в поліклініці, керівниця програми медичної реформи в Міноборони.

      Єлізавета Богуцька (№95 у списку партії "Слуга народу")
      Працювала лікаркою-психіатром у Сімферопольській обласній лікарні. Громадська активістка, дизайнерка, блогерка.

      Оксана Дмитрієва (№106 у списку партії "Слуга народу")
      Керівниця медичного закладу ТОВ "Статус Дент", головний лікар.

      Освіта

      Депутати
      Богдан Кицак, Любов Шпак, Анатолій Драбовський

      Анатолій Драбовський (округ №12, "Слуга народу")
      Ректор Вінницького кооперативного інституту, доктор економічних наук.

      Богдан Кицак (округ №63, "Слуга народу")
      Викладач історії у Бердичівському педагогічному коледжі.

      Валерій Колюх (округ №92, "Слуга народу")
      Викладач, професор кафедри політичних наук КНУ ім. Тараса Шевченка. Доктор політичних наук.

      Сергій Колебошин (округ №140, "Слуга народу")
      Вчитель фізики. Зокрема, викладав у Рішельєвському ліцеї Одеси та понад 10 років був директором однієї з найбільших сільських шкіл України.

      Тетяна Рябуха (округ №157, "Слуга народу")
      Вчителька початкових класів у Сумській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 10 та директорка оздоровчого табору "Зоряний" КП "Шляхрембуд" СМР.

      Андрій Одарченко (округ №170, "Слуга народу")
      Доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки Харківського державного університету харчування та торгівлі. Декан факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю.

      Любов Шпак (округ №194, "Слуга народу")
      Ректорка Східноєвропейського університету економіки та менеджменту, доктор економічних наук. 

      Олена Лис (округ №201, "Слуга народу")
      Вчителька початкових класів НУШ у Чернівецькій гімназії №2 Чернівецької міської ради, СШ І ст. №35.  

      Ольга Коваль (№58 у списку партії "Слуга народу")
      Доцентка Національного університету харчових технологій.

      Юлія Овчиннікова (№84 у списку партії "Слуга народу")
      Виконувачка обов’язків декана біологічного факультету  Донецького  національного університету імені Василя Стуса.

      Медіа

      Депутати
      Олена Мошенець, Сергій Рахманін, Сергій Швець

      Сергій Рахманін (№8 у списку партії "Голос")
      Політичний журналіст, перший заступник головного редактора газети "Дзеркало тижня"

      Дмитро Костюк (округ №65, "Слуга народу")
      Журналіст телеканалу "Еспресо", історик.

      Сергій Штепа (округ №77, "Слуга народу")
      Професійний фотограф. Працював позаштатним журналістом та кореспондентом у друкованих виданнях, мав власну фотошколу.

      Олександр Дубінський (округ №94, "Слуга народу")
      Журналіст, креативний продюсер програм "Секретні матеріали", "Українські сенсації" та ведучий програми "Гроші" на телеканалі "1+1". 

      Ольга Василевська-Смаглюк (округ №96, "Слуга народу")
      Спеціальна кореспондентка, журналістка-розслідувачка телеканалу "1+1".

      Анастасія Ляшенко (округ №148, "Слуга народу")
      Журналістка, головна редакторка газети "Наша спільна справа".

      Сергій Швець (округ №214, "Слуга народу")
      Тележурналіст, політичний оглядач на телеканалі "1+1".

      Олександр Ткаченко (№9 у списку партії "Слуга народу")
      Генеральний директор групи каналів "1+1 медіа", український журналіст, телеведучий та продюсер.

      Олена Мошенець (№56 у списку партії "Слуга народу")
      Шеф-редакторка бізнес/медіа бюро "ekonomika+", головна редакторка рейтингового видання "Топ-100. Рейтинги крупнейших", заступниця головного редактора регіональної редакції інформаційного порталу delo.ua.

      Микита Потураєв (№97 у списку партії "Слуга народу")
      Займав керівні посади у медіахолдингу "Star Light Media", був директором "Фокус Медіа". Раніше обіймав посаду першого заступника Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

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      Автор: Світлана Попова
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Публікації Статті
      Джерело: 24 канал
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