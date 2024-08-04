Німеччина вимагає посилити контроль усіх кордонів ЄС з Угорщиною

Міністр внутрішніх справ німецької землі Бранденбург Міхаель Штюбген закликає до посилення прикордонного контролю на всіх кордонах Європейського Союзу з Угорщиною

Подібну ініціативу запропонували через рішення Будапешта про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі.

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Німеччина закликала посилити контроль кордону з Угорщиною

Німецький міністр нагадав, що європейські договори дозволяють здійснювати прикордонний контроль у виняткових ситуаціях.

Так само, як ми робимо з Польщею і Чехією, такі країни, як Австрія, Хорватія, Словаччина і Румунія, повинні були б робити те ж саме. Неприйнятно, щоб країна ЄС дозволяла росіянам в'їжджати в країну фактично безконтрольно,

– пояснив він.

Водночас очільниця МВС Німеччини Ненсі Фезер у цьому контексті сказала, що ризик російського шпигунства і саботажу є високим і став ще більш гострим з початком війни Росії проти України.

"Тому всі партнери Євросоюзу повинні активізувати свої зусилля щодо захисту від російського шпигунства і саботажу і не повинні створювати потенційних лазівок", – наголосила вона.

Імміграційна програма дозволяє громадянам цих країн подавати заявки на так звані "національні карти", щоб мати можливість працювати в Угорщині. Раніше такі карти були доступні лише громадянам України та Сербії.

Раніше голова найбільшої партії Європарламенту "Європейська народна партія" Манфред Вебер надіслав листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю з проханням порушити це питання на наступному саміті лідерів, який відбудеться вже у жовтні 2024 року.