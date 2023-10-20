Чи відберуть доньку у найстаршої матері України: суд ухвалив рішення

У п'ятницю 20 жовтня відбувся суд щодо Валентини Підвербної. Жінка є найстаршою матір'ю України.

Це вже не перше судове засідання. Валентина Підвербна народила доньку Анну-Марію у лютому 2011 року за допомогою штучного запліднення. Тоді їй було 65.

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Яке рішення ухвалив суд

Справу слухали у Новозаводському районному суді Чернігова. Засідання проходило у закритому режимі, обвинувачена була в суді, але відмовилася коментувати рішення.

Суд постановив відібрати у Валентини Підвербної її 12-річну доньку.

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