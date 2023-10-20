Чи відберуть доньку у найстаршої матері України: суд ухвалив рішення
20 жовтня 2023, 15:02Читать новость на русском
У п'ятницю 20 жовтня відбувся суд щодо Валентини Підвербної. Жінка є найстаршою матір'ю України.
Це вже не перше судове засідання. Валентина Підвербна народила доньку Анну-Марію у лютому 2011 року за допомогою штучного запліднення. Тоді їй було 65.
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Яке рішення ухвалив суд
Справу слухали у Новозаводському районному суді Чернігова. Засідання проходило у закритому режимі, обвинувачена була в суді, але відмовилася коментувати рішення.
Суд постановив відібрати у Валентини Підвербної її 12-річну доньку.