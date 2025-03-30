У Нігерії діти стали жертвами жорстокого відбілювання шкіри

У Нігерії жінка намагалася "покращити" колір шкіри своїх дітей за допомогою освітлюючих кремів. Зараз вона шкодує про серйозні наслідки, яких зазнали її діти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC News Україна.

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Що відомо про примусове відбілювання шкіри

За даними видання, 32-річна Фатіма з півночі Нігерії, дуже шкодує про використання засобів для відбілювання шкіри на своїх дітях. Через тиск сім’ї вона використовувала креми для освітлення шкіри на всіх шістьох своїх дітей, і тепер, коли з'явилися наслідки, вона стикається з тяжкими побічними ефектами.

Зазначається, що її діти отримали серйозні опіки та шрами, а одна з доньок навіть закриває обличчя, щоб приховати сліди. Інша дитина стала ще темнішою після використання крему, а третя має білі шрами на губах та колінах. Найменша дитина страждає від довго незагойних виразок на шкірі.

Відбілювати шкіру своїх дітей, купуючи креми в супермаркетах без рецепта лікаря, вона вирішила через те, що її матір завжди ставилася краще до дітей її сестри, які мали світлішу шкіру, і це її глибоко ображало. І спершу результати здавалися позитивними, але згодом у дітей почали виникати опіки та шрами.

За даними ВООЗ, відбілювання шкіри є поширеною практикою в Нігерії, 77% жінок регулярно використовують такі продукти. Ці креми часто містять шкідливі інгредієнти, такі як кортикостероїди, гідрохінон, ртуть та коєву кислоту, що серйозно шкодить шкірі.

Завдяки відбілюванню шкіри жінки намагаються створити своїм дітям "кращий" шанс у житті, вірячи, що світла шкіра є ознакою краси і багатства. Ця практика, що має культурне коріння, стає все більш поширеною, аби захистити дітей від можливої дискримінації.

Фатіма визнала, що її діти зазнали не лише фізичних, але й соціальних наслідків. Через відбілювання шкіри вони стикалися з дискримінацією, а старші доньки втратили можливість знайти чоловіків через стереотипи, пов’язані з наркозалежністю через зміни.

Тепер жінка просить інших батьків не повторювати її помилок. Вона сподівається, що її історія стане попередженням для інших, щоб уникнути використання відбілюючих кремів, оскільки побічні ефекти можуть бути дуже серйозними, зокрема шрами, які залишаться назавжди.