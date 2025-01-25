Так ніхто і не доїхав: ЗСУ відбили спробу росіян просунутися на Покровському напрямку

Триває запекла боротьба на фронті, зокрема, на Покровському напрямку. Там українська армія вкотре відбила спробу наступу російських військ.

Сталося це 25 січня поблизу населеного пункту Єлизаветівка. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState.

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Росія втратила декілька одиниць техніки

Вранці 25 січня російська армія з Воздвиженки спробував заїхати в Єлизаветівку. Однак, ця спроба була невдалою.

Росіяни намагалися наступати на Єлизаветівку / Карта DeepState

Ворог втратив щонайменше десяток одиниць військової техніки.

"Спочатку рухався танк, задача якого була пробити маршрут, але його було уражено. Після цього з Воздвиженки висунулося 9 ОВТ ворога, з яких 6 знищені одразу, а 3 уражено під час відкату", – розповіли аналітики DeepState.

Також було знищено щонайменше 2 "мотопедика", які рухалися на протилежному боці села.

Ймовірно, пізніше підрозділи, які здійснювали ураження, опублікують відповідні відео.