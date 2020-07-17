Відбулися суди по запобіжних заходах Антоненку, Кузьменко та Дугарь: що змінилося
У Печерському суді Києва 16 та проти ночі 17 липня відбулися засідання щодо запобіжних заходів підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь. Про їхні результати – читайте у статті.
Антоненко залишиться під вартою
Печерський районний суд Києва залишив Андрія Антоненка під вартою в СІЗО ще на два місяці, пише "РБК-Україна". Музиканта все ще підозрюють у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
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Прокурори клопотали продовжити дію запобіжного заходу, й у ніч проти 17 липня суд підтримав клопотання.
Кузьменко й далі перебуватиме в СІЗО
Той же Печерський суд подовжив запобіжний захід Юлії Кузьменко на 60 днів. Про це пише "Радіо Свобода". Кузьменко перебуватиме в СІЗО до 13 вересня.
Відсутність мужності, кваліфікації, здорового глузду,
– прокоментував рішення суду адвокат Тарас Безпалий.
Дугарь пом'якшили запобіжний захід
І той же Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід Яні Дугарь. Зокрема, її виключили з переліку свідків, з якими не можна спілкуватися військовослужбовцям, із якими вона служить.
Про це розповів адвокат Денис Ломанов у фейсбуці. Він же зазначив, що інші зобов'язання, покладені на Дугарь, суд продовжив (жінка на свободі під заставу й зобов'язана приходити до суддів чи прокурорів за викликом).
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Коротко про справу щодо вбивства Шеремета
- Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року, його авто підірвали на одній із вулиць Києва.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці затримали за підозрою у вбивстві Шеремета трьох людей.
- Підозрювані: лікарка і волонтерка Юлія Кузьменко, військова медсестра Яна Дугарь, ветеран АТО і музикант Андрій Антоненко.
- Усі троє свою ймовірну причетність до злочину категорично відкидають.